Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Зима и лето столкнутся в столице в ближайшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, гроза является летним опасным явлением. Ее сменит мокрый снег в ночь на субботу, 24 апреля.
"Пусть он будет локальным, кратковременным, быстротечным, он будет таять буквально на глазах, но чтобы в течение суток, даже меньше, в одном месте столкнулись гроза и мокрый снег – это удивительное явление", – уточнил специалист.
Кроме того, он также добавил, что в пятницу тучи с грозами будут идти над столицей в течение нескольких часов. А в субботу столбик термометра опустится на 7–8 градусов, под утро температура составит до +3 градуса.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: