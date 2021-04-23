Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зима и лето столкнутся в столице в ближайшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, гроза является летним опасным явлением. Ее сменит мокрый снег в ночь на субботу, 24 апреля.

"Пусть он будет локальным, кратковременным, быстротечным, он будет таять буквально на глазах, но чтобы в течение суток, даже меньше, в одном месте столкнулись гроза и мокрый снег – это удивительное явление", – уточнил специалист.

Кроме того, он также добавил, что в пятницу тучи с грозами будут идти над столицей в течение нескольких часов. А в субботу столбик термометра опустится на 7–8 градусов, под утро температура составит до +3 градуса.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.