Эксперты дали советы по изучению английского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Желающим выучить английский язык стоит постараться погрузиться в англоязычную среду, сообщили РИА Новости специалисты сервисов "СберУслуги" и "Работа.ру".

"Развлекайтесь по-английски. Фильмы, сериалы, подкасты, онлайн-спектакли, несложные книги и статьи на английском – все это сейчас доступно каждому, кто решит глубже погрузиться в англоязычную среду", – сказали эксперты, отметив, что также важно анализировать прочитанное и услышанное.

Если произведение вызывает интерес, а артисты – симпатию, дело пойдет быстрее, считают специалисты.

В компаниях добавили, что также можно формировать поисковые запросы на английском – этот сегмент интернета гораздо значительнее. Заметки в телефоне, стикеры на холодильник, посты в соцсетях – все эти простые действия также стоит перевести на иностранный язык, чтобы добавить практики и расширить словарь.

Для тренировки подходит и практика в переводе небольших материалов – статей, меню, технической документации. Для таких задач обычно нанимают фрилансеров, так что удастся еще и немного заработать.

"Чем больше в вашем окружении будет тех, кто тоже хочет говорить и уделять этому время, тем увереннее вы будете себя чувствовать. Профессиональный наставник в этом деле особенно важен, так как он научит правильно говорить, а не просто переводить с русского свои мысли", – сообщили эксперты.

Специалисты подчеркнули, что не стоит стесняться акцента или бояться совершить ошибку, ведь основная задача – донести мысль до собеседника.

В заключение они напомнили, что английский – лаконичный и не самый сложный язык. Разобраться в русском, японском или математике куда сложнее.

Ранее в программе "Жизнь в большом городе" Москва 24 разбиралась, какие иностранные языки предпочитают москвичи и какой формат изучения более удобный.