Эксперты дали советы по изучению английского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Желающим выучить английский язык стоит постараться погрузиться в англоязычную среду, сообщили РИА Новости специалисты сервисов "СберУслуги" и "Работа.ру".
"Развлекайтесь по-английски. Фильмы, сериалы, подкасты, онлайн-спектакли, несложные книги и статьи на английском – все это сейчас доступно каждому, кто решит глубже погрузиться в англоязычную среду", – сказали эксперты, отметив, что также важно анализировать прочитанное и услышанное.
Если произведение вызывает интерес, а артисты – симпатию, дело пойдет быстрее, считают специалисты.
В компаниях добавили, что также можно формировать поисковые запросы на английском – этот сегмент интернета гораздо значительнее. Заметки в телефоне, стикеры на холодильник, посты в соцсетях – все эти простые действия также стоит перевести на иностранный язык, чтобы добавить практики и расширить словарь.
Для тренировки подходит и практика в переводе небольших материалов – статей, меню, технической документации. Для таких задач обычно нанимают фрилансеров, так что удастся еще и немного заработать.
"Чем больше в вашем окружении будет тех, кто тоже хочет говорить и уделять этому время, тем увереннее вы будете себя чувствовать. Профессиональный наставник в этом деле особенно важен, так как он научит правильно говорить, а не просто переводить с русского свои мысли", – сообщили эксперты.
Специалисты подчеркнули, что не стоит стесняться акцента или бояться совершить ошибку, ведь основная задача – донести мысль до собеседника.
В заключение они напомнили, что английский – лаконичный и не самый сложный язык. Разобраться в русском, японском или математике куда сложнее.
Ранее в программе "Жизнь в большом городе" Москва 24 разбиралась, какие иностранные языки предпочитают москвичи и какой формат изучения более удобный.
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