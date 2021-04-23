Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве

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Ходить босиком полезно, однако весной делать это нужно осторожно и в меру, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Незакаленным людям он посоветовал не начинать закаливающие процедуры резко и длительно. Медик напомнил, что земля еще холодная и влажная.

По словам врача, следует проявлять осторожность в лесных массивах.

"Весна – активное время клещей, которые обитают в траве, и просыпающихся змей", – цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с закаливанием у человека могут запуститься некоторые процессы, которые обычно находятся в "спящем режиме". Благодаря им у людей повышается иммунитет и укрепляется организм. Для каждого человека должен быть индивидуальный подход. Купаться стоит регулярно и минимум 2–3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку.