МВД опровергает COVID-19 у начальника УВД на Московском метрополитене

Фото: метро.мск.мвд.рф
ГУ МВД России по столице опровергло информацию о заражении коронавирусом начальника УВД на Московском метрополитене.
Как сообщается в аккаунте управления в Instagram, 22 апреля тест показал отрицательный результат. Журналистов при подготовке материалов о деятельности полиции призвали пользоваться информацией пресс-служб органов государственной власти и перепроверять данные от неофициальных источников.
Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг сведения о том, что в случае госпитализации без усилий скорой помощи из-за коронавируса гражданам придется платить за лечение. В Депздраве напомнили, что бесплатная медицинская помощь доступна каждому обладателю полиса ОМС.
Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование заблокировать ложные данные о коронавирусе. Речь шла о фейках в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube, где был размещен видеоролик о том, что якобы COVID-19 заражаются только люди определенных национальностей.
В начале апреля Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусе. Это касалось публикаций о массовом заражении российских военных в Сирии, о якобы принятом решении властей о продлении самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в столице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: