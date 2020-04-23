МВД опровергает COVID-19 у начальника УВД на Московском метрополитене

Фото: метро.мск.мвд.рф

ГУ МВД России по столице опровергло информацию о заражении коронавирусом начальника УВД на Московском метрополитене.

Как сообщается в аккаунте управления в Instagram, 22 апреля тест показал отрицательный результат. Журналистов при подготовке материалов о деятельности полиции призвали пользоваться информацией пресс-служб органов государственной власти и перепроверять данные от неофициальных источников.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг сведения о том, что в случае госпитализации без усилий скорой помощи из-за коронавируса гражданам придется платить за лечение. В Депздраве напомнили, что бесплатная медицинская помощь доступна каждому обладателю полиса ОМС.

Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование заблокировать ложные данные о коронавирусе. Речь шла о фейках в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube, где был размещен видеоролик о том, что якобы COVID-19 заражаются только люди определенных национальностей.

В начале апреля Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусе. Это касалось публикаций о массовом заражении российских военных в Сирии, о якобы принятом решении властей о продлении самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в столице.