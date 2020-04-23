Ученые назвали сочетания продуктов, спасающих от деменции

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Ученыe из Франции из Университетa Бордо выяснили, что мясо, фрукты, овощи и морепродукты положительно влияют на мозг человека и уберегают от преждевременной деменции, сообщает "Вечерняя Москва".
В исследовании приняли участие 627 пожилых людей со средним возрастом около 78 лет, из них 209 человек страдали деменцией, а 418 – нет. В начале исследования добровольцы заполнили анкеты, где рассказали о своем обычном рационе питания.
Оказалось, что люди, страдающие деменцией, отдают предпочтение в еде колбасам, крахмалистым продуктам, печеньям и пирожным. Специалисты подчеркнули, что у данной категории людей деменция развивалась намного быстрее, нежели у тех, кто ел здоровую пищу.
Люди, которые не страдали деменцией, употребляли мясо или птицу с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты, овощи и морепродукты.
Ранее специалисты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне пришли к выводу, что метаболический синдром у людей среднего возраста может стать причиной преждевременного старения мозга.
Как отмечается, синдром связан с ожирением, гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерола в крови. По словам медиков, такие люди больше других подвержены риску развития рака, деменции или болезни Альцгеймера.
Чтобы избежать метаболического синдрома, специалисты рекомендуют диету с потреблением рыбы, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.
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