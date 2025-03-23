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23 марта, 06:51

Общество

До 8 градусов тепла ожидается в столице 23 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков и до 8 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Ветер ожидается слабый, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.

Нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.

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