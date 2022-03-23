Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за сутки госпитализировали 5 109 человек с коронавирусом. Это на 35% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Уменьшение количества госпитализаций произошло в 77 регионах России, рост отмечается в семи субъектах РФ, в одном регионе ситуация не изменилась.

Всего в России зафиксировали 26 826 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев пришлось на Санкт-Петербург – 1 431, Свердловскую область – 1 343, Москву – 1 306, Ростовскую область – 1 008 и Воронежскую область – 988. В Подмосковье выявили 354 случая.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 429 человек, при этом выздоровели 70 622.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19. По его мнению, постепенно коронавирус превратится в обычную сезонную инфекцию.

