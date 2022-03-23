Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 1 апреля детские писатели и переводчики детской литературы смогут подать заявки на соискание премии имени Корнея Чуковского. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Конкурс призван поддержать талантливых литераторов и познакомить с ними читателей. Имена лауреатов станут известны осенью", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
В этом году конкурс приурочен к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. В нем смогут принять участие авторы работ, впервые опубликованных в период с 2021 по 2022 год. Перед тем как станут известны победители, для читателей выпустят рекомендательные каталоги с лучшими книгами трех сезонов премии.
Подать заявку на участие в одной из семи номинаций литераторы смогут до 1 июля. В августе станет известен лонг-лист номинантов, а в сентябре – шорт-лист, из которого жюри отберет шесть лауреатов. Еще одного победителя выберут сами москвичи в ходе голосования на портале "Активный гражданин".
Награждение победителей пройдет в октябре. Призовой фонд каждой номинации составляет 1 миллион рублей. В прошлом году на соискание премии поступило 677 заявок, из которых в шорт-лист попало 28.
Ранее в Москве стартовал конкурс на архитектурный облик будущих станций "Загорье" и "Остров мечты" Бирюлевской линии метро. Как напомнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, с 2012 года по инициативе Москомархитектуры было проведено свыше 100 подобных конкурсов, в том числе на дизайн станций метро.
В Москве выберут лучших детских писателей
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