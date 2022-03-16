В Москве состоятся соревнования по джимхане среди учеников мотошколы Мосгортранса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве 19 марта состоятся детские соревнования по джимхане. Состязаться будут 40 учеников ГУП "Мосгортранс" в возрасте от 5 до 14 лет. При этом впервые в мероприятии примут участие девочки. Это ученицы мотошколы, которым от 7 до 10 лет.

Во время джимханы участники на время выполнят различные маневры на мотоциклах среди искусственных препятствий.

Для гостей соревнований будет предусмотрен скалодром, на котором будут работать инструкторы. Кроме того, запланированы показательные выступления спасателей МЧС. Они продемонстрируют, как ликвидировать ДТП и извлекать пострадавших после аварии.

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