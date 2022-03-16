В Москве состоятся соревнования по джимхане среди учеников мотошколы Мосгортранса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве 19 марта состоятся детские соревнования по джимхане. Состязаться будут 40 учеников ГУП "Мосгортранс" в возрасте от 5 до 14 лет. При этом впервые в мероприятии примут участие девочки. Это ученицы мотошколы, которым от 7 до 10 лет.
Во время джимханы участники на время выполнят различные маневры на мотоциклах среди искусственных препятствий.
Для гостей соревнований будет предусмотрен скалодром, на котором будут работать инструкторы. Кроме того, запланированы показательные выступления спасателей МЧС. Они продемонстрируют, как ликвидировать ДТП и извлекать пострадавших после аварии.
Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала о работе проекта "Молодежь Москвы". По ее словам, проектный офис объединяет инициативных и талантливых молодых людей, у которых самые разные интересы. Среди запущенных проектов – "ВРаботе", "Московский диалог", "Город героев Москва", "НаРайоне" и другие.
В 2021 году в столице состоялись проекты "День студента", "Гонка универов", "Зимний марафон 2.0", участие в которых дало ребятам возможность для профессионального и творческого развития, а также позволило найти новых друзей и реализовать свои идеи и мечты.
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