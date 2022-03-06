Сергунина рассказала о результатах работы проекта "Молодежь Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года работы проектного офиса "Молодежь Москвы" было запущено десять тематических проектов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, проектный офис объединяет инициативных и талантливых молодых людей, у которых самые разные интересы.

"Город поддерживает их идеи и начинания. Помогает организовывать паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные интенсивы и многое другое. За два года прошло 1,5 тысячи мероприятий", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Так, среди запущенных проектов – "ВРаботе", "Московский диалог", "Город героев Москва", "НаРайоне" и другие.

В прошлом году в столице состоялись проекты День студента, "Гонка универов", "Зимний марафон 2.0", участие в которых дало ребятам возможность для профессионального и творческого развития, а также позволило найти новых друзей и реализовать свои идеи и мечты.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что проектный офис создали как площадку для самореализации, развития творческого, спортивного и интеллектуального потенциалов.

Ранее Сергунина рассказала, что в Экспоцентре пройдет национальный этап чемпионата по робототехнике "First Robotics Championship – Москва 3.0", столичный регион на нем представят 32 команды из технопарков Москвы и Подмосковья.

В этом году темой соревнований стали грузовые перевозки. Отборочный этап чемпионата, в котором смогли принять участие дети в возрасте от 4 до 18 лет, проходил по четырем направлениям: Discover, Explore, Challenge и First Tech Challenge. Всего на национальном этапе выступят 22 московские команды из детских технопарков "Мосгормаш", "Москва", студий "Любим кубики" и "РобоТех.Клуб", а также школ № 1329, 444 и 1566.