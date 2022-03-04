Команды детских технопарков Москвы выступят на национальных соревнованиях по робототехнике

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Экспоцентре пройдет национальный этап чемпионата по робототехнике "First Robotics Championship – Москва 3.0", столичный регион на нем представят 32 команды из технопарков Москвы и Подмосковья, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В финале чемпионата примут участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона – это команды детских технопарков Москвы. Благодаря этим образовательным площадкам ребята могут найти свое призвание и получить полезные практические навыки, которые в дальнейшем помогут им развиваться как специалистам", – сказала она.

По словам Сергуниной, в этом году темой соревнований стали грузовые перевозки. Отборочный этап чемпионата, в котором смогли принять участие дети в возрасте от 4 до 18 лет, проходил по четырем направлениям: Discover, Explore, Challenge и First Tech Challenge.

Всего на национальном этапе выступят 22 московские команды из детских технопарков "Мосгормаш", "Москва", студий "Любим кубики" и "РобоТех.Клуб", а также школ № 1329, 444 и 1566.

Подмосковье представят 10 команд из центра образования "Богородский" (Ногинск), клуба робототехники и программирования "РОБОcode", студии технического творчества "Импульс" при школе № 8 (Пушкино), школы "Мозаика" (Красногорск, деревня Путилково), центра молодежного инновационного творчества "Ноосфера" (Фрязино), частной школы "Лексис" (Лосино-Петровский, поселок Свердловский), школы № 12 с углубленным изучением отдельных предметов (Орехово-Зуево) и гимназий № 5 и 11 (Королев).

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, слушатели детских технопарков получают хорошую профессиональную подготовку, которая помогает им в дальнейшем развитии. Кроме того, выпускники продолжают оказывать помощь новым слушателям.

"Например, выпускник "Мосгормаша" Марк Ганкин, который неоднократно становился победителем различных конкурсов еще во время обучения там, сейчас учится на втором курсе МЭИ. Одновременно он готовил к соревнованиям команды своего технопарка. В итоге три из них вошли в число победителей в нескольких категориях", – заявил Ганкин.

Заключительная часть соревнований пройдет с 18 по 20 марта.

Ранее сообщалось, что детские технопарки 5 и 6 марта примут участие в международной выставке "Образование и карьера". Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности. Занятия будут проходить с 10:00 до 16:00. Они рассчитаны на детей от 7 до 17 лет.