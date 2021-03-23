Статья за нарушение тишины ночью появится в новом КоАП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом Кодексе об административных правонарушениях будет статья за нарушение тишины в ночное время. Об этом РИА Новости заявила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"По предложению регионов новая редакция содержит такое административное правонарушение, как нарушение тишины в ночное время", – сообщила Рукавишникова. В результате теперь такой состав будет в федеральном КоАП, он станет дополнительной частью в составе статьи "Мелкое хулиганство".

По словам сенатора, также снизят санкции за те правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью.

Ранее говорилось, что некоторые штрафы будут заменены на предупреждение согласно новой редакции КоАП. При этом правонарушение должно быть негрубым и совершено впервые.

