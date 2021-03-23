Врач рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни

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Глаз у человека дергается по разным причинам. Однако стоит убедиться, что причина кроется не в стрессе, сообщил невролог Рустем Гайфутдинов.

По его словам, с помощью тика организм реагирует на хроническое перенапряжение. Однако причиной может быть блефароспазм (непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза) или же геписмазм (заболевание, при котором мышцы лица с одной стороны непроизвольно сокращаются).

Невролог отметил, что в первом случае сокращается лишь определенная часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек "подмигивает". Помимо этого, врач призвал следить за частотой подергивания века. Он напомнил, что блефароспазм лечится успокоительными препаратами, также возможны хирургические вмешательства, передает телеканал "Звезда".

Ранее врач-невролог Юрий Андрусов предупредил, что периодические судороги у человека могут быть признаками серьезных проблем со здоровьем. Так, судороги в районе головы могут свидетельствовать о дистониях и миоклониях.

