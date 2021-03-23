Более 430 пар планируют заключить брак в Москве накануне Красной горки

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Накануне Красной горки, 7 и 8 мая, намерены заключить брак свыше 430 столичных пар. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС по Москве.

Уточняется, что торжественные церемонии будут проходить не только во дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, но и на необычных площадках столицы. Впервые в РФ пожениться можно будет в воздухе – в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Для этого необходимо подать заявление до 7 апреля.

Кроме того, в начале мая можно заключить брак в музее-усадьбе "Остафьево", особняке в Серебряном Бору, в Останкинской телебашне, "Москвариуме", на Центральном ипподроме, центре искусств храма Христа Спасителя, на стадионе в "Лужниках" и других местах. Заявку нужно подать также до 7 апреля.

Всего молодожены подали более 28 тысяч заявлений о заключении брака в 2021 году. Все они отдают предпочтение электронному способу подачи заявлений, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самая популярной оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке и особняку Спиридонова.