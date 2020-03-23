Компании начали проверять сотрудников на COVID-19 с помощью детективов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На фоне распространения коронавируса COVID-19 российские компании начали привлекать детективов к сбору информации о сотрудниках. Таким образом работодатели хотят защитить работников от инфекции, как сообщает News.ru.

Детективов нанимают, чтобы те проверили факты поездок сотрудников за рубеж, а также убедились в том, что по прибытии в РФ те провели необходимые 14 дней на карантине. Также устанавливается наличие контактов с потенциально зараженными людьми.

Сотрудники компаний, инициировавших расследования, не смогут подать претензии работодателю в случае подписания соответствующего соглашения. Если работник не подпишет, то и собирать данные детективы не смогут.

"На основании полученной о работнике информации мы можем рекомендовать компании предпринять те или иные действия. При этом сотрудника ни в чем не обвиняем. Меры по сбору данных оправданы тем, что инфекцию обычно приносят как раз-таки те люди, которые скрывают свою поездку за границу", – заявил руководитель детективного агентства Дмитрий Дмитриев.

К детективам уже обратились компании из Москвы, Томска и Ярославской области. Всего речь идет о семи работодателях.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

