В сфере транспорта и сельского хозяйства могут исключить привязку к МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мария Касатина

Правительство РФ предложило исключить указание на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в сфере воздушного и железнодорожного транспорта и сельского хозяйства. Такой законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации", Воздушный кодекс, федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта РФ" и федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

Согласно статье 33 федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации", кредитные, страховые кооперативы, а также кооперативы, сумма активов баланса которых на конец отчетного года превышает 100 тысяч МРОТ, подлежат ревизии каждый год.

Предусматривается замена ссылки на МРОТ в указанной норме суммой 10 миллионов рублей. Также предлагается минимальный размер страховой суммы при обязательном страховании ответственности владельца воздушного судна и перевозчика, равные двум МРОТ, заменить суммами 4 тысячи рублей.

Взамен используемого принципа исчисления сборов и штрафов, основанного на МРОТ предлагается исчислять штрафы и сборы, исходя из базового размера исчисления сборов и штрафов, равного 100 рублей.

Ранее сообщалось, что Минюст планирует исключить понятие МРОТ из Гражданского кодекса. В ведомстве намерены заменить определение конкретными суммами денежных выплат. Такой шаг связан с неоднозначной трактовкой МРОТ в юридической и бытовой сферах.