Во ФСИН рассказали о первом дне рождения Улюкаева в колонии

Осужденный министр экономического развития Алексей Улюкаев отмечает день рождения: ему исполняется 63 года.
По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, он чувствует себя хорошо и принимает поздравления от руководства колонии и своего отряда. Максименко добавил, что к Улюкаеву должна приехать жена.
"Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее", – сказал замглавы ФСИН в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что у руководства колонии нет нареканий к заключенному, и назвал его "не проблемным". Максименко рассказал, что Улюкаев работает в библиотеке и ведет кружки.
"Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике. Там не то чтобы бизнесмены какие-то, но те, кто хочет получить какую-то экономическую грамотность", – уточнил он.
В 2017 году Улюкаева признали виновным в получении за взятки в два миллиона долларов в 2016 году. Средства ему дали за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.
Экс-министра приговорили к восьми годами колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Штраф Улюкаев выплатил. В феврале этого года с его имущества сняли арест.
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