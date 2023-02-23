Москвичей 23 февраля ожидает переменная облачность без осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 23 февраля, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов мороза, в области – от 7 до 12 градусов мороза.

Скорость северо-западного и западного ветров составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам пообещали оттепель в выходные. Согласно прогнозам синоптиков, холода в столичном регионе начнут отступать уже в пятницу, 24 февраля.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала москвичам, когда в столице растает снег. По ее словам, снежный покров в столице может растаять в лучшем случае в середине апреля.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23 февраля

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