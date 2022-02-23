В РФ за сутки госпитализировали 16 349 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России госпитализировали 16 349 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 5,46% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Выздоровели за минувшие 24 часа 179 203 человека, скончались 785. При этом в РФ выявили 137 642 новых случая коронавируса. Большинство из них приходится на Санкт-Петербург – 9 794, Москву – 5 664, Красноярский край – 5 473, Новосибирскую область – 4 841, Пермский край – 4 520.

Всего с начала пандемии в России выявили 15 795 570 случаев коронавируса. Переболели инфекцией 12 836 228 человек.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, что в ближайшие месяцы Россию ждет благоприятное развитие ситуации с коронавирусом. По его словам, заболеваемость резко пошла на спад, так как отсутствуют возможности появления новых эпидемических цепочек – люди ходят в одни и те же места.