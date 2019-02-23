Капризный февраль. Какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Праздничные выходные принесут в столичный регион переменчивую погоду. Похолодание постепенно уступит место оттепели, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на субботу осадков не прогнозируют. На дорогах будет скользко, а ветер в порывах может набирать скорость до 15 метров в секунду. В городе будет от 8 до 10 градусов ниже нуля, а по области – от до 17 градусов мороза. Днем 23 февраля сохранится переменная облачность, пройдет небольшой снег. Столбики термометров в столице покажут -5... -7 градусов, в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов. Северный ветер, переходящий в северо-западный, будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура опустится лишь незначительно – до -6.. -8 градусов, хотя по области может похолодать до 11 градусов мороза. Небольшой снег продолжится, а на дорогах и тротуарах по-прежнему высока вероятность образования гололедицы.

По словам метеороголов, пришедшее в пятницу похолодание задержится в городе совсем ненадолго. Уже днем 24 февраля вновь наступит оттепель. Согласно прогнозам, в столичный регион вернется аномально теплая для февраля погода: будет от 0.. +2 градуса, а по области – от -2 до +3 градусов. Ветер сменится на западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Потепление продолжится и в начале новой рабочей недели, благодаря атмосферному фронту, который пройдет через Москву и область. Как уточнили в Гидрометцентре, в этом году средние температурные показатели февраля выше климатической нормы на 7,1 градуса. Более того, с начала зимы температура превышает средние многолетние значения на целых 2,9 градуса.

Ранее сообщалось, что с вечера четверга в столице выпало примерно 15% месячной нормы осадков. Из-за метели в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. МЧС рекомендовало водителям снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, а пешеходам держаться подальше от деревьев и рекламных щитов. Последствия снегопада в Москве устраняли 8,5 тысячи единиц спецтехники.