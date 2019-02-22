Оттепель вернется в Москву в воскресенье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

После непродолжительных морозов с воскресенья в столичный регион вернется аномально теплая для февраля погода, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр.

В ночь на субботу в Москве подморозит до 12–14 градусов. Продолжит дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду, из-за чего до утра 23 февраля продлено действие желтого уровня погодной опасности.

Однако днем в субботу столбики термометров поднимутся до 5–7 градусов мороза, ветер стихнет. А в воскресенье днем местами потеплеет до 2 градусов выше нуля, по области – до 3.

В ночь на понедельник температура будет держаться в районе отметки 0 градусов, днем потеплеет до 2-4 градусов. Вновь будет дуть порывистый ветер со скоростью до 13-18 метров в секунду.

Сегодня из-за сильного ветра в Москве закрыли канатную дорогу. Температура держится ниже климатической нормы из-за арктического вторжения.

В связи с непогодой спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, а также не оставлять машины у деревьев и рекламных конструкций. Пешеходам тоже рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, не прятаться под деревьями. Аэропорты столицы несмотря на снегопады и метель работают в штатном режиме.

В Гидрометцентре уточнили, средние температурные показатели в феврале на 7,1 градуса превышают климатическую норму. С начала зимы температура на 2,9 градуса опережает средние многолетние значения.