Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре в субботу

В субботу, 23 февраля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на субботу в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Местами на дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха в Москве составит -12... -14 градусов, в центре города -08... -10, а по области от -12 до -17.
Днем сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Скорость ветра – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – -5... -7 градусов, по области – от -4 до -9 градусов.
К воскресенью, 24 февраля, столицу ждут потепление, снегопады и порывистый ветер. Этому будет способствовать теплый атмосферный фронт, который пройдет через Москву и область.
"Утро": до 10 градусов мороза и снег ожидаются в Москве в пятницу
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