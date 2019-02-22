Снегопады и плюсовая температура вернутся в столицу на выходных

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Потепление вернется в Москву в выходные. Вместе с плюсовой температурой в столицу придут снегопады и порывистый ветер, сообщает центр погоды "Фобос".

В субботу в мегаполисе столбики термометров покажут -10... -12 градусов, по области – от 8 до 13. Ветер будет западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба.

Ситуация начнет меняться в ночь на воскресенье. Через столицу и область пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет снегопады, метели и порывистый ветер.

В ночные часы столбики термометров покажут -5... -7 в столице и от -3... -8 по региону. Скорость ветра в порывах может составить до 12 метров в секунду.

Днем ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха в Москве достигнет 0... +2 градусов, по области – от -2 до +3. Ветер будет дуть западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Давление понизится до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Московском паркинге рекомендовали водителям не оставлять машины около деревьев и рекламных конструкций. По возможности следует пользоваться общественным транспортом.