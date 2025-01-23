Биолог Лялина: цинк и магний диабетики могут получить из тыквенных семечек

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Тыквенные семечки имеют низкий гликемический индекс (около 25. – Прим. ред.), поэтому их можно употреблять диабетикам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполняющего обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолога Ирину Лялину.

Эксперт рассказала, что в этом продукте содержится большое количество клетчатки, магния, цинка, витаминов группы В и антиоксидантов, которые сохраняют здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают метаболизм. Кроме того, как утверждает Лялина, в тыквенных семечках много полиненасыщенных жирных кислот.

Именно по этим причинам биолог порекомендовала давать детям уже с 3–4 лет этот продукт. Начинать есть тыквенные семечки нужно с одной чайной ложки, предупредила специалист.

Семечки подсолнечника тоже помогают укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы, а также улучшают работу кишечника у людей пожилого возраста. Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев пояснил, что в этом продукте содержится достаточное количество магния и белка. Однако их не стоит рассматривать как полноценную замену остальным белковым продуктам, уточнил специалист.

