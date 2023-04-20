Нутрициолог рассказал о пользе тыквенных семечек для пожилых

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Тыквенные семечки улучшают работу кишечника, укрепляют иммунитет и способны помочь замедлить рост атеросклеротических бляшек. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Специалист отметил, что у людей пожилого возраста часто встречаются нарушения в работе кишечника. "Клетчатка тыквенных семечек позволяет улучшить его моторику", – говорит эксперт.



(анализ крови на холестерин. – Прим. ред) и на образование атеросклеротических бляшек, уменьшив их рост.

Евгений Арзамасцев врач-диетолог. нутрициолог У большинства пожилых людей есть проблема с повышенным уровнем холестерина, с атеросклеротическими изменениями сосудов. В тыквенных семечках много полезных жирных кислот, так как там содержатся растительные жиры. Они помогают повлиять на липидный спектри на образование атеросклеротических бляшек, уменьшив их рост.

Также в семенах тыквы много цинка и кремния. "Цинк положительно влияет на иммунитет, а кремний улучшает защитные функций кожи, состояние ногтевой пластины и хорошо воздействует на работу волосяного фолликула", – заключил Арзамасцев.

Ранее были названы полезные свойства семечек подсолнечника. В частности, они успокаивают нервную систему за счет содержания магния и витаминов группы B. Кроме того, употребление семечек способствует улучшению зрения и качества кожи. Также в них присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

