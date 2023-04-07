Нутрициолог рассказал, какие орехи могут навредить организму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жареные орехи, которые долго хранились на прилавке, считаются самыми опасными для здоровья из-за высокого содержания трансжиров. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Стоит выделить не сами орехи, а форму их обработки. Жареные орехи, конечно же, будут приносить больше вреда. Потому что они содержат большое количество жиров, которые при высокой температурной обработке превращаются в трансжиры", – пояснил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Доля трансжиров в жареных орехах увеличивается при длительном хранении. Если они долго выставлялись на прилавке, лежали при постоянном доступе света и кислорода, то такой продукт будет еще более вредным.

Жареные орехи могут оказывать негативное воздействие на состояние сосудов, предупредил диетолог. В частности, если у человека есть проблемы с уровнем холестерина, то их употребление способно ухудшить ситуацию.

"Содержащиеся в таких жареных, долго хранившихся орехах трансжиры будут отрицательно влиять на стенки сосудов. При таком воздействии холестерин, который уже есть в организме из других продуктов, может откладываться еще в большем количестве", – заключил Арзамасцев.

Ранее была названа норма по употреблению орехов. По словам главного диетолога Депздрава Антонины Стародубовой, в день рекомендуется съедать не более 20–30 граммов этого продукта. Причем речь идет именно о свежих либо сушеных орехах.



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