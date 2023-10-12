Врач рассказал о пользе семечек для пожилых людей

Фото: depositphotos/apzhelez

Семечки помогают укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы, а также улучшают работу кишечника у людей пожилого возраста. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Семечки содержат достаточное количество магния, это полезно для пожилых людей. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток, нервной ткани, защищает ее от перегрузок. Также магний улучшает перистальтику кишечника, с которой у пожилых есть проблемы", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Плюс семечки – хороший источник белка. Этот компонент не всегда присутствует у людей пожилого возраста. Не каждый из них готов съедать большое количество мяса и других животных продуктов. В таком случае семечки как дополнительный источник белка немного поддержит ситуацию.

Однако их все же не стоит рассматривать как полноценную замену остальным белковым продуктам, уточнил врач.

Вместе с тем семена подсолнечника являются источником полезных жиров. "Растительные жиры необходимы для улучшения работы сердца и мозга. Также для защиты клеток, в том числе печени. Достаточное количество жиров будет способствовать укреплению и профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний", – заключил Арзамасцев.

Ранее были названы орехи, которые помогают понизить в крови уровень "плохого" холестерина. Таким эффектом обладают миндаль, кешью, арахис и фундук. Кроме того, грецкие и кедровые орехи. В них присутствует достаточное количество омега-3 и омега-6. Эти полиненасыщенные жирные кислоты минимизируют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

