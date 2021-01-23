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Общество

23 января, 21:58

Мероприятия ко Дню студента в столичных парках отменят из-за COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Традиционные праздничные мероприятия и акции ко Дню российского студенчества в столичных парках не будут проводиться в связи с пандемией коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году традиционные акции и мероприятия ко Дню студента в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, организованы не будут. В соответствии с указом мэра Москвы для студентов сохраняется дистанционный режим обучения до 6 февраля", – говорится в сообщении.

Кроме того, в понедельник, на который приходится День студента, на технический выходной будет закрыт каток в Парке Горького и ряд других парков.

"В День студента в социальных сетях парков будут опубликованы тематические лекции, на которых расскажут о традициях студенчества. Также подписчиков ждут мастер-классы и другие онлайн-программы", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в День российского студенчества, 25 января, для учащихся столичных вузов подготовлена онлайн-программа образовательных и творческих мероприятий, которая завершится большим гала-концертом.

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