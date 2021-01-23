Китайского журналиста испугали условия жизни в Якутске

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Китайский журналист Жэнь Ханьфэй посетил Якутск и был шокирован условиями жизни при экстремально низких температурах, о своих впечатлениях он написал в издании "Хуаньцю шибао". Об этом сообщает РИА Новости.

"В этом месте можно понять, почему русских называют "воинственным народом", – ведь жизнь в этих чрезвычайно холодных условиях подобна постоянной борьбе", – написал журналист.

Ханьфэя чрезвычайно удивило обустройство города и ведение строительных работ в условиях вечной мерзлоты. Он отметил, что городские коммуникации, пропущенные над поверхностью земли из-за промерзающего грунта, похожи на "кишки, которые вытащили из тела".

Журналист был впечатлен изобретательностью местных жителей, которые находят разные методы борьбы с экстремальной температурой – возводят теплые автобусные остановки и отогревают автомобили. Также Ханьфэй посочувствовал якутянам, пользующихся очками, поскольку примерзающая к коже оправа может ее повредить.

Якутск, несмотря на сложные условия для проживания, показался китайцу богатым на достопримечательности и имеющим большой туристический потенциал. По мнению Ханьфэя, в селе Томтор можно было бы организовать фестиваль Дедов Морозов со всего мира.

Ранее в Якутии произошло землетрясение. По данным Якутского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в Алданском районе республики. Очаг находился на глубине 15 километров.