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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Глава государства, по словам представителя Кремля, высоко ценил профессиональные качества журналиста.

"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", – заявил Песков.

О смерти Ларри Кинга стало известно днем 23 января. Известный журналист скончался в возрасте 87 лет. Сообщалось, что ранее в январе его госпитализировали с положительным тестом на коронавирус, однако точная причина смерти пока не называется.

Ларри Кинг (настоящее имя – Лоуренс Харви Зейгер) родился 19 ноября 1933 года в Бруклине. Он наиболее известен как американский тележурналист, ведущий ток-шоу "Larry King Live" (1985 – 2010) и программы "Larry King Now". В своих телепередачах журналист брал интервью у ведущих мировых политиков, в том числе у Владимира Путина.

