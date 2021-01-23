Москвичей предупредили об опасной погоде до вечера 24 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предупреждение о повышенной погодной опасности в столице и Подмосковье продлили до 21:00 воскресенья, 24 января. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Местами гололедица. Период предупреждения до 21:00 24 января", – рассказали в Гидрометцентре России.

Ранее горожанам рассказали об опасности тумана в столице. Видимость в пределах 300 – 800 метров будет местами сохраняться до утра воскресенья. Водителей призвали не делать резких маневров и соблюдать скоростной режим, а пешеходов призвали к осторожности на улицах.

Как заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в Москве и области будет оттепель из-за теплого сектора атлантического циклона. При этом атмосферное давление ожидается ниже климатической нормы. Возможны небольшие осадки.

