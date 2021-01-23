Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 23 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, осадки и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области в субботу, 23 января. По данным портала "Метеоновости", погода изменится из-за циклона.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут слабые осадки", – объявили специалисты.

В Москве температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до 2 градусов тепла, в Московской области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление синоптики прогнозируют в районе 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Накануне москвичей предостерегли о тумане и гололеде, которые сохранятся в городе до утра субботы. Аналогичное предупреждение распространили в Московской области. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

