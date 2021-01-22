Метеоролог рассказал о погоде в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что в ближайшие выходные в столицу придет оттепель, которая продлится почти неделю. Она также упомянула о рисках, которые несет с собой потепление для жителей города.
"В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор атлантического циклона. Атмосферное давление будет ниже климатической нормы. Погода облачная, есть вероятность небольших осадков. В утренние часы в субботу возможен местами небольшой туман или плотная дымка", – рассказала метеоролог.
Температура воздуха в ближайшие дни будет существенно выше климатической нормы. В ночь на субботу столбики градусников покажут от 0 до -2 градусов в Москве. Дневная температура в субботу будет держаться от -1 до +1 градуса.
"В последующие дни дневная температура будет положительная большую часть суток. Самым теплым днем будет 25 января. В этот день в Москве температура может повыситься до 3 градусов тепла, что близко к рекорду для этого числа", – сообщила Позднякова.
Такая погода, по словам специалиста, может стать причиной неудобств для граждан.
Позднякова рекомендовала гражданам отказаться от прогулок в местах плотной застройки. Вместо этого она посоветовала сделать выбор в пользу парков.
"Для прогулок в парке, сквере и так далее погода будет вполне комфортная: сильного ветра не будет, интенсивных осадков тоже. Содержание кислорода в воздухе будет ниже нормы, поэтому тем более нужно больше времени проводить на воздухе, чтобы пополнить наш организм кислородом", – заявила метеоролог.
Что касается настоящей зимней погоды, она в столицу еще вернется. "Период оттепели продлится чуть меньше недели. Уже после 27 января погода в городе будет отрицательной в течение всех суток", – заключила специалист.
Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. "Период предупреждения – до 14:00 24 января", – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Также в Москве 22 января образуется туман с ухудшением видимости до 300–800 метров. Он сохранится до 21:00. В связи с этим водителям посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Новости России: аномальные морозы ожидаются в Сибири
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: