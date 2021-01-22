Метеоролог рассказал о погоде в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что в ближайшие выходные в столицу придет оттепель, которая продлится почти неделю. Она также упомянула о рисках, которые несет с собой потепление для жителей города.

"В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор атлантического циклона. Атмосферное давление будет ниже климатической нормы. Погода облачная, есть вероятность небольших осадков. В утренние часы в субботу возможен местами небольшой туман или плотная дымка", – рассказала метеоролог.

Температура воздуха в ближайшие дни будет существенно выше климатической нормы. В ночь на субботу столбики градусников покажут от 0 до -2 градусов в Москве. Дневная температура в субботу будет держаться от -1 до +1 градуса.

"В последующие дни дневная температура будет положительная большую часть суток. Самым теплым днем будет 25 января. В этот день в Москве температура может повыситься до 3 градусов тепла, что близко к рекорду для этого числа", – сообщила Позднякова.

Такая погода, по словам специалиста, может стать причиной неудобств для граждан.





Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы Опасность будут представлять образующиеся сосульки, возможен сход снежных масс с покатых крыш. И, конечно, на дорогах местами будет гололедица. На тротуарах снег, ранее утрамбованный, превратится в снежную кашу, что затруднит движение для пешеходов.

Позднякова рекомендовала гражданам отказаться от прогулок в местах плотной застройки. Вместо этого она посоветовала сделать выбор в пользу парков.

"Для прогулок в парке, сквере и так далее погода будет вполне комфортная: сильного ветра не будет, интенсивных осадков тоже. Содержание кислорода в воздухе будет ниже нормы, поэтому тем более нужно больше времени проводить на воздухе, чтобы пополнить наш организм кислородом", – заявила метеоролог.

Что касается настоящей зимней погоды, она в столицу еще вернется. "Период оттепели продлится чуть меньше недели. Уже после 27 января погода в городе будет отрицательной в течение всех суток", – заключила специалист.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. "Период предупреждения – до 14:00 24 января", – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Также в Москве 22 января образуется туман с ухудшением видимости до 300–800 метров. Он сохранится до 21:00. В связи с этим водителям посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.