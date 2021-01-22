Москвичей предупредили о тумане и гололеде до утра субботы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС продлило экстренное предупреждение о тумане и гололедице в Москве и области до утра субботы, 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 22 января до 10:00 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300 – 800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", – уточнили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Аналогичное предупреждение распространили в Московской области.

Гидрометцентр ранее объявил желтый уровень опасности в столичном регионе из-за гололедицы. Водителей призывают соблюдать дистанцию между машинами, а также не нарушать скоростной режим.

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные погода будет определяться теплым сектором атлантического циклона. Вероятны осадки и температура воздуха в пределах от 0 до минус 2 градусов мороза.

