Москвичей предупредили о тумане до утра воскресенья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице туман с видимостью до 300-800 метров сохранится до 10:00 воскресенья, 24 января. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В течение ближайших суток в столице будет туман – видимость на дорогах ухудшится до 300-800 метров. При этом возможна гололедица", – говорится в сообщении.

Горожан предупредили, что ухудшение видимости может стать причиной затруднения движения транспорта, аварийных ситуаций. Пешеходов попросили быть внимательными и осторожными на улице, а автомобилистов – соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.

В субботу в столичном регионе ожидается облачная погода, осадки и до 2 градусов тепла ожидается. По прогнозам синоптиков, в городе температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до 2 градусов тепла, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.