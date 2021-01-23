Мобильные пункты для вакцинации от СOVID-19 появятся на строительных объектах в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице на строительных площадках в течение ближайших недель оборудуют мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это будут мобильные центры вакцинации, которые будут выдвигаться на место нахождения наших людей, где будут выполнять необходимые мероприятия. Если попросить наших строителей перемещаться самостоятельно, то сорвем рабочий процесс и режим работы на объектах", – сказал Бочкарев.

Вице-мэр добавил, что прививку можно будет сделать на объектах госзаказа, коммерческо-инвестиционных объектах, а также среди учреждений, которые входят в состав строительного комплекса.

В столице ранее заработали выездные бригады, которые проводят вакцинацию граждан против COVID-19 в общественных местах. К работе бригад присоединилось свыше 500 добровольцев.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.

