Эксперт рассказал о способе обмана покупателей в магазинах

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Существуют два способа обмана покупателей - прямой обман, вроде обвеса и обсчета, и "черный маркетинг", которому гораздо труднее противостоять. Об этом рассказал агентству "Прайм" Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.

К таковому относится продажа товара по большой скидке, хотя изначальная цена была увеличена в несколько раз.

Также иногда товар продается под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. А иногда продавцы сообщают о "последнем товаре" и намеренно создают ажиотаж.

Проблема в том, как подмечает эксперт, что в первом случае продавца можно легко поймать на обмане. А в случае недобросовестного маркетинга так не получится. При этом за введение покупателя в заблуждение установлена ответственность. Однако, Ковригин считает, что в этой области необходима корректировка законодательства.

Ранее в Роскачестве рассказали, как вернуть в магазин гирлянды и елочные украшения. В организации пояснили, что эти товары не относятся к категории "невозвратных", поэтому продавец должен принять его обратно.