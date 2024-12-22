Переменная облачность и сильная гололедица ожидаются в Москве 22 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и гололедица, местами сильная, прогнозируются в Москве в последний день недели, 22 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов мороза, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов мороза.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до отметки в минус 6 градусов, по области – минус 8 градусов.

До 106% от месячной нормы осадков выпало в столице по истечении первых двух декад декабря. Самый высокий снежный покров был зафиксирован на метеостанции ВДНХ 17 декабря – в тот день высота снега достигла 21 сантиметра.

На следующей неделе в Москве ожидаются температурные качели. Однако уже сейчас жители столицы вступают в период быстрых и резких изменений погоды, отмечают синоптики.