Масочный режим ввели в медучреждениях Краснодарского края из-за гриппа и ОРВИ

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Обязательный масочный режим ввели во всех медицинских учреждениях Краснодарского края из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

По словам первого замминистра здравоохранения региона Ирины Вязовской, маски должны носить не только сотрудники медучреждений, но и все посетители. Она попросила пациентов с пониманием отнестись к введенным мерам, а также позаботиться о своем здоровье и здоровье родных. Вязовская добавила, что именно на зиму приходится пик заболеваемости.

Пресс-служба отметила, что масочный режим действует во всех региональных больницах и поликлиниках. По информации Минздрава Краснодарского края, всего за осень и зиму этого года от гриппа привились свыше 3,1 миллиона человек. Мобильные пункты вакцинации перестали работать, поэтому те, кто не успел сделать прививку, могут за ней обратиться в поликлинику по месту жительства, указали в администрации.

Ранее масочный режим при проведении массовых мероприятий ввели в Санкт-Петербурге. В постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом по городу Наталией Башкетовой, отмечено, что руководители всех организаций и учреждений при проведении мероприятий должны обеспечить своих работников масками.

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