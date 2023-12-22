СФ одобрил закон о выплате маткапитала только на детей с гражданством РФ при рождении

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Совет Федерации на заседании одобрил закон, согласно которому выплата материнского капитала распространяется только на детей, получивших российское гражданство по рождению.

Уточняется, что закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" дополнили нормой о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые при рождении получили гражданство РФ. Правило распространяется и на родителей, которые на момент появления ребенка на свет имели российское гражданство, независимо от их места проживания.

Отмечается, что по закону получить гражданство России ребенок может, если его оба родителя являются гражданами РФ. Также его могут получить дети, рожденные в России, при наличии гражданства страны только у одного из родителей.

По действующему законодательству маткапитал предоставляют людям с гражданством РФ, у которых родился ребенок или они его усыновили. Однако в законе нет уточнений, должно ли быть у детей гражданство России с рождения, а также нет норм, согласно которым родители тоже должны быть с гражданством РФ.

Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года. Нововведение не коснется россиян, которые постоянно проживают на территории новых регионов РФ на момент их принятия в состав страны.

Ранее данный закон в третьем чтении приняла Госдума. Авторами законопроекта стали депутаты от ЛДПР, в том числе председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов. По его словам, маткапитал не будет выплачиваться в тех случаях, когда родитель получает российское гражданство, имея уже ребенка негражданина.

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