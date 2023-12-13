ГД приняла закон о выплате маткапитала лишь гражданам РФ на момент рождения ребенка

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Госдума утвердила в третьем чтении закон, который уточняет условия выплаты материнского капитала. Получить его смогут лишь те, кто имеет гражданство России на момент рождения ребенка.

Кроме того, ребенок должен иметь гражданство по рождению. Согласно поправкам, с 1 января 2024 года жителям новых регионов маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

Авторами закона является группа депутатов от ЛДПР, в частности председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов.

"Согласно нашим предложениям, маткапитал будет выплачиваться на ребенка, имеющего гражданство по рождению, это значит, что он появляется в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ", – цитирует Нилова "Интерфакс".

Парламентарий добавил, что средства маткапитала не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство РФ, имея уже ребенка негражданина.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что в скором времени в ДНР может появиться региональный материнский капитал. Он напомнил, что у регионов есть возможность предоставлять в том числе свои сертификаты или вводить похожие меры поддержки при наличии возможности.

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