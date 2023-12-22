Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Москве 22 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний рабочий день недели, 22 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от нуля до 2 градусов тепла, по области – от минус 2 до 3 градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет близка к климатической норме. В городе ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег.

Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в столице к Новому году может составить 27–32 сантиметра. Это на 60–70% выше климатической нормы, отметил синоптик.

"Атмосфера": небольшие осадки ожидаются в Москве 22 декабря