Каждый третий россиянин хотел бы освоить IT-профессию – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Образовательная онлайн-платформа Edutoria и аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос о наиболее интересующих россиян специальностях. Об этом сообщает "Газета.ру".

Большая часть опрошенных хотели бы работать в IT-сфере или на креативных позициях (33 и 32% таких ответов). На третьем по популярности месте находится обучение предпринимательству и бизнесу (14%).

За последние 3 месяца какие-либо онлайн-курсы проходили 35% участников исследования. Для тех, кто обучался по тем или иным направлениям, особенно важны были наличие сертификата или диплома, а также индивидуальная программа обучения.

Те, кто не принимал участия в каких-либо курсах, чаще всего причиной называют экономию средств – такой ответ выбрали 27% респондентов. Еще 24% опрошенных отметили, что не знают, какую профессию хотели бы изучить, а 14% ссылаются на нехватку свободного времени.

До 30 тысяч рублей на онлайн-курсы готовы потратить 36% участников опроса. Еще 17% заявили, что их бы устроила сумма в 5 тысяч рублей, и лишь 15% согласились на программы стоимостью до 100 тысяч рублей.

Ранее в исследовании сервиса HeadHunter назвали наиболее востребованные профессии по итогам 2022 года. К таковым аналитики отнесли позиции менеджера по продажам, продавца в магазине и водителя.

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