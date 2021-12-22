В Роскачестве рассказали о схемах мошенников на сайтах объявлений

Фото: depositphotos/dedivan1923

Чаще всего на сайтах объявлений мошенники применяют три различные схемы обмана. О них Роскачество рассказало на своем сайте.

Первая схема заключается в том, что злоумышленник просит у потенциального покупателя предоплату – присылает ненастоящие фотографии товара, а затем отправляет ссылку на фишинговый сайт, адрес которого похож на адрес настоящего сайта с объявлениями. Покупатель производит оплату, однако деньги уходят мошеннику. Такой способ обычно используется, если общение с "продавцом" происходит в сторонних мессенджерах.

Другой вариант обмана – когда мошенник представляется покупателем. Он присылает продавцу ссылку на сторонний сайт, на котором требуется ввести данные карты якобы для того, чтобы средства поступили на счет. На самом деле деньги списываются, но уходят злоумышленнику.

Последняя схема, на которую обратили внимание в Роскачестве, представляет собой фальшивую верификацию. На этот раз обманщик снова выступает в роли продавца. Во время сделки он убеждает покупателя пройти верификацию своей карты якобы у службы безопасности сайта, однако в реальности звонит сам и просит жертву назвать реквизиты банковской карты.

Ранее компания Group-IB выяснила, какие "призы" чаще всего обещают мошенники за участие в фейковых опросах и розыгрышах. В этом списке оказались ноутбуки MacBook, игровая приставка PlayStation 5, планшет iPad Pro и флагманские модели смартфонов.

