Врачи назвали способы облегчить боль в желудке без лекарств

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При боли в желудке необходимо в первую очередь сходить в туалет для очищения печени от токсинов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врачей.

Облегчить боль поможет массаж с круговыми движениями и мягкими надавливаниями в области живота. Медики рекомендуют также принять горячий душ, особенно полезным будет контрастный, а также воспользоваться грелкой.

По словам врачей, часто причинами болей в желудке являются переедание, употребление острого, кофе, а также большого количества алкогольных напитков.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что правильное питание является лучшим средством предотвращения болей в желудке, однако при их появлении необходимо обратиться к специалисту для точного определения диагноза.

