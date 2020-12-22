В России вводят запрет на яйца и картофель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, сообщает "Экспресс газета". Эти правила будут действовать ближайшие шесть лет.
В частности, будет запрещена реализация позеленевшего картофеля, а также повторно размороженной и замороженной продукции, не выпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц и продуктов домашнего приготовления. На рынке нельзя будет продавать хлеб и хлебобулочные изделия без упаковки.
Магазины и рынки могут продавать только продукты с документами. Всю продукцию с истекшим сроком годности следует утилизировать.
Сами магазины по новым правилам могут располагаться на первых этажах жилых домов, но при соблюдении всех санитарных правил. К примеру, запрещено делать разгрузку товаров со стороны двора, а при отделке помещений под магазин могут быть использованы только нетоксичные материалы.
Ранее ученые выяснили, что диетические напитки могут нанести такой же вред сердцу, как и напитки, содержащие сахар. Исследователи выяснили, что напитки и с сахаром, и с сахарозаменителями повышают риск инсульта и инфаркта на 20% по сравнению с теми, кто пил воду, чай и кофе. В эксперименте приняли участие свыше 100 тысяч человек, он длился 10 лет.
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