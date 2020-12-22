Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания определенным категориям граждан. Такое предложение он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.
Он напомнил, что президент не так давно поднял проблему роста цен на продукты, и в результате правительство приняло меры, направленные на стабилизацию ситуации.
"Снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания", – считает Петунин.
Он выступает за то, чтобы средства возвращались автоматически при проведении оплаты с помощью банковской карты. При этом во избежание злоупотреблений он предлагает установить ежемесячный лимит, подлежащий возврату НДС.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10–20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества – пенсионерам и малоимущим – снизить свои расходы на продовольственные товары", – заявил эксперт.
Сейчас в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты при доставке в период ограничений из-за коронавируса. Он объяснил, что сейчас на фоне распространения коронавируса многие граждане вынуждены оставаться в целях безопасности дома. Однако депутат отметил, что продукты и другие товары первой необходимости граждане продолжают покупать, посещая магазины.
По его мнению, минимизировать вынужденную активность граждан поможет нулевая ставка НДС на продукты при доставке. Таким образом, как отмечает Власов, граждане будут больше приобретать товары именно дистанционным способом.
В России предложили ввести карточки на продукты
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