В Госдуме прокомментировали идею временно обнулить НДС на продукты при доставке

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом, сообщает RT.
По словам депутата, все, что помогает людям проще пережить пандемию, должно вызывать поддержку, однако он назвал важным вопрос социальной справедливости.
Он отметил, что недоплаченный НДС в бюджет – это снижение расходов федерального бюджета.
"Наверное, к этому можно было бы отнестись с пониманием, если бы основной доход, основные преференции от этой меры получили наименее обеспеченные группы граждан", – сказал парламентарий.
Ранее депутат Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.
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