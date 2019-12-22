Карнавал и новогодний концерт: что подготовило "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В предновогоднюю неделю участников проекта "Московское долголетие" ждут новогодние концерты, спортивные занятия и другие культурные развлечения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
23 декабря горожанам представят новогоднее представление от вокальных и танцевальных коллективов. Гостей ждут по адресу: Рублевское шоссе, дом 36, корпус 2 в 12:30.
В Капотне в этот же день в 13:30 перед публикой выступят творческие коллективы и артисты проекта "Московское долголетие". Начало мероприятия в 13:30. А в 14:30 всех ждут на концерт ансамбля "Раздолье" из района Марьино по адресу: улица Люблинская, дом 159.
24 декабря в Выхино-Жулебине пройдет концерт "Снег кружится, летает, летает…". Мероприятие начнется в 13:30 по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2.
Новогодний концерт пройдет и в Измайлове в 14:00. В программу войдут песни из кинофильмов и стихотворения. Начало в 14:00. В это же время в Печатниках начнется новогодний карнавал-концерт "Точь-в-точь".
В районе Бирюлево Западное участники "Московского долголетия" покажут спектакль по пьесе Алены Чубаровой "Маленький курортный романчик". Начало мероприятия в 14:00.
В Зеленограде горожан старшего поколения ждут на занятие по скандинавской ходьбе. Тренировка пройдет на территории "Озеропарка" в 09:00. А в Некрасовке в этот день состоится новогодний концерт в 14:15.
26 декабря в парке "Бабушкинский" в Северном Медведкове пройдет бал-маскарад. Гости смогут посетить конкурсы, мастер-классы, подвижные игры, а также чайную зону. Начало в 13:00.
В районе Алексеевский в 13:00 пройдет лекция о здоровом образе жизни. В это же время в Нагатинском Затоне начнется открытый урок "Зумбический Новый год", на котором участники "Московского долголетия" покажут музыкально-танцевальный номер и поделятся историями о том, как проект изменил их жизнь.
Новогодний праздник с песнями, танцами и конкурсами пройдет в Текстильщиках в 14:00. А в 14:15 в Некрасовке покажут новогодний спектакль, подготовленный участниками проекта "Московское долголетие".
В Московском пройдет новогодний карнавал. Для гостей подготовили викторины, конкурсы, мастер-классы, концерт, а также фотосессию. А 27 декабря в Кузьминках в 12:00 состоится праздничный концерт участников проекта "Московское долголетие".
Проект "Московское долголетие" реализуется в Москве с 2018 года. С 2019 года он стал постоянным. Участники посещают бесплатные занятия по информационным технологиям, иностранному языку, общей физической подготовке, танцам, фитнесу, гимнастике, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам.
Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
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