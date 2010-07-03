Для участников "Московского долголетия" создали карту катков и лыжней

07:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На сайте проекта "Московское долголетие" опубликована интерактивная карта парков, в которых проходят тренировки по катанию на лыжах и коньках для участников проекта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Чтобы найти лыжные секции, нужно выбрать категорию поиска "Лыжи", далее появится список из 13 парков. Они же будут отмечены красными точками на карте.
А чтобы найти парки, где есть катки для занятий фигурным катанием, нужно выбрать категорию "Катки". Появится карта, на которой отмечены 17 парков.
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов рассказал, что в этом году открылись спортивные секции зимних видов спорта.
"Эти виды спорта благотворно влияют не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Тренировки будут проходить в столичных парках на свежем воздухе – на катках с искусственным льдом, а также на обустроенных лыжных трассах", – приводятся в материале слова Филиппова.
Тренировка длится 60 минут. Занятия начнутся, когда будет достаточно снега. При благоприятных погодных условиях они будут проходить в среднем два раза в неделю. При сильном морозе, ветре, метели, снегопаде или оттепели тренировки отменят.
Проект "Московское долголетие" реализуется в Москве с 2018 года. С 2019 года он стал постоянным. Участники посещают бесплатные занятия по информационным технологиям, иностранному языку, общей физической подготовке, танцам, фитнесу, гимнастике, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам.
Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
Ранее участники "Московского долголетия" выступили на Театральном фестивале "Серебряная астра". Активные жители столицы представили шесть спектаклей в финале конкурса. В репертуаре – постановки по классическим произведениям "Три сестры", "Вишневый сад" и "Мертвые души", а также пьесы современных авторов.
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